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Politico: ЕС намерен удержать €5 млрд доходов от замороженных активов России

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Европейский союз намерен удержать €5 млрд доходов от замороженных российских активов с целью покрытия затрат на юридические разбирательства с Москвой.
Politico: ЕС намерен удержать €5 млрд доходов от замороженных активов России
  • РИА Новости

Об этом пишет газета Politico со ссылкой на соответствующие документы.

«Euroclear (расчётно-клиринговая система. — RT) получила разрешение сохранить доходы от российских активов в 2022 и 2023 годах», — говорится в публикации.

По данным издания, речь идёт об удержании в ЕС €5 млрд вместо их отправки на нужды Украины.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы ЕС использовать замороженные российские активы для военной помощи Украине, заявил, что Москва в ответ задействует все судебные механизмы.

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