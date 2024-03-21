RT в Telegram
Подпишись

Песков — о планах ЕС по активам России: Москва задействует судебные механизмы

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы Европейского союза использовать замороженные российские активы для военной помощи Украине, заявил, что Москва в ответ задействует все судебные механизмы.
Песков — о планах ЕС по активам России: Москва задействует судебные механизмы
  • РИА Новости

«Естественно, мы задействуем все возможные судебные механизмы, те, которые доступны сейчас», — сказал Песков.

Он добавил, что Россия на основе взаимности намерена предпринять ряд ответных шагов на эти действия ЕС.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС рассматривает возможность использования замороженных российских активов не только для восстановления Украины, но и для военной поддержки украинских вооружённых сил.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить