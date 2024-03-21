Песков — о планах ЕС по активам России: Москва задействует судебные механизмы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы Европейского союза использовать замороженные российские активы для военной помощи Украине, заявил, что Москва в ответ задействует все судебные механизмы.

«Естественно, мы задействуем все возможные судебные механизмы, те, которые доступны сейчас», — сказал Песков.

Он добавил, что Россия на основе взаимности намерена предпринять ряд ответных шагов на эти действия ЕС.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС рассматривает возможность использования замороженных российских активов не только для восстановления Украины, но и для военной поддержки украинских вооружённых сил.