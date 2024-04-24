ТАСС: Шойгу отстранил Иванова от должности замминистра обороны

Министр обороны России Сергей Шойгу отстранил Тимура Иванова от должности замминистра, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.

«Приказом министра обороны России Тимур Иванов отстранён от замещаемой должности федеральной государственной гражданской службы «заместитель министра обороны Российской Федерации», — сказали агентству.

Сейчас заместитель министра обороны Тимур Иванов и его друг Сергей Бородин арестованы до 23 июня. Оба являются фигурантами уголовного дела о «получении взятки в особо крупном размере».

Следствие считает, что они участвовали в деятельности преступной группы, которая наживалась при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны России.