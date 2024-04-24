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Фетисов — о победе «Металлурга» в Кубке Гагарина: хоккей может развиваться не только в Москве или Петербурге

Фетисов после победы «Металлурга» в КГ отметил развитие уральского хоккея

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился мнением о победе магнитогорского «Металлурга» в финальной серии Кубка Гагарина над ярославским «Локомотивом».

«Это финал Кубка Гагарина, здесь люди играют на результат, а не на забитые шайбы. Конечно, всем хочется их видеть в финалах, однако философия любого плей-офф — это выполнение задания тренера. Тренер — молодец, сумел дать команде уверенности. Все, я так понимаю, ставили на Ярославль», — сказал Фетисов в разговоре с ТАСС.

Также он подчеркнул, что не только результаты «Металлурга», но и успехи екатеринбургского «Автомобилиста» и челябинского «Трактора» свидетельствуют о развитии уральского хоккея.

«Екатеринбург, Челябинск и Магнитогорск показали, что хоккей может на высоком уровне развиваться не только в столичных городах, но и на Урале», — резюмировал Фетисов.

Сегодня, 24 апреля, магнитогорский «Металлург» на выезде обыграл ярославский «Локомотив» в четвёртом матче финальной серии Континентальной хоккейной лиги и в третий раз в клубной истории стал обладателем Кубка Гагарина.

Ранее Разин не стал отвечать на критику в свой адрес после победы в Кубке Гагарина. 

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