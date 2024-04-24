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Аванесян разгромно проиграла на старте турнира WTA в Мадриде

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Российская теннисистка Элина Аванесян проиграла американке Робин Монтгомери в первом круге теннисного турнира категории WTA-1000 в Мадриде.

65-я ракетка мира уступила 183-му номеру мирового рейтинга ATP со счётом 6:2, 6:2.

Встреча теннисисток продлилась 1 час 9 минут.

Аванесян один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и не реализовала шесть заработанных брейк-пойнтов. Монтгомери совершила два эйса, допустила две двойные ошибки и четырежды реализовывала брейк-пойнт. 

Ранее сообщалось, что Мирра Андреева обыграла американку Таунсенд на старте турнира WTA в Мадриде.

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