Аванесян разгромно проиграла на старте турнира WTA в Мадриде

Российская теннисистка Элина Аванесян проиграла американке Робин Монтгомери в первом круге теннисного турнира категории WTA-1000 в Мадриде.

65-я ракетка мира уступила 183-му номеру мирового рейтинга ATP со счётом 6:2, 6:2.

Встреча теннисисток продлилась 1 час 9 минут.

Аванесян один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и не реализовала шесть заработанных брейк-пойнтов. Монтгомери совершила два эйса, допустила две двойные ошибки и четырежды реализовывала брейк-пойнт.

Ранее сообщалось, что Мирра Андреева обыграла американку Таунсенд на старте турнира WTA в Мадриде.