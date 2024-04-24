Во Франции по подозрению в подготовке теракта на Олимпиаде задержан подросток

Сотрудниками Главного управления внутренней безопасности Франции задержан 16-летний подросток, которого подозревают в подготовке теракта во время летних Олимпийских игр в Париже.

По информации Le Parisien, задержанный в департаменте Верхняя Савойя молодой человек находился под наблюдением спецслужб в связи с приверженностью радикальному исламизму.

Следователи обратили внимание на опубликованные им сообщения в одной из групп в социальных сетях.

Задержанный хотел выяснить, где он может приобрести материалы, необходимые для изготовления пояса со взрывчаткой.

В доме его родителей полицейские нашли рукописные тексты, включая «клятву верности «Исламскому государству» (ИГ)*.

Во время допроса подросток заявил, что в его планы входило совершить теракт во время Олимпийских игр в деловом квартале Дефанс.

Дело передано в Национальную антитеррористическую прокуратуру Франции.

Ранее глава МВД Франции заявил, что явной террористической угрозы организации ОИ в Париже нет.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.