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Во Франции по подозрению в подготовке теракта на Олимпиаде задержан подросток

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Сотрудниками Главного управления внутренней безопасности Франции задержан 16-летний подросток, которого подозревают в подготовке теракта во время летних Олимпийских игр в Париже.
Во Франции по подозрению в подготовке теракта на Олимпиаде задержан подросток
  • Gettyimages.ru

По информации Le Parisien, задержанный в департаменте Верхняя Савойя молодой человек находился под наблюдением спецслужб в связи с приверженностью радикальному исламизму.

Следователи обратили внимание на опубликованные им сообщения в одной из групп в социальных сетях.

Задержанный хотел выяснить, где он может приобрести материалы, необходимые для изготовления пояса со взрывчаткой. 

В доме его родителей полицейские нашли рукописные тексты, включая «клятву верности «Исламскому государству» (ИГ)*.

Во время допроса подросток заявил, что в его планы входило совершить теракт во время Олимпийских игр в деловом квартале Дефанс.

Дело передано в Национальную антитеррористическую прокуратуру Франции.

Ранее глава МВД Франции заявил, что явной террористической угрозы организации ОИ в Париже нет.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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