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Глава МВД Франции: явной террористической угрозы организации ОИ в Париже нет

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Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен рассказал о мерах безопасности, которые французское правительство и органы правопорядка предприняли в преддверии летней Олимпиады в Париже в 2024 году.
Глава МВД Франции: явной террористической угрозы организации ОИ в Париже нет
  • AFP
  • © Guillaume BAPTISTE

«Сегодня нет явной террористической угрозы для организации Олимпийских и Паралимпийских игр. Поэтому не стоить ставить под сомнение саму организацию», — сказал чиновник в интервью Le Parisien.

По словам министра, порядка 600 тыс. болельщиков в столице Франции планируют наблюдать за церемонией открытия Игр вживую.

Дарманен заявил, что для обеспечения безопасности во время Олимпийских игр будет задействовано рекордное количество сотрудников органов правопорядка. Этого получилось достичь благодаря тому, что «100% отпусков полицейских и жандармов были отменены».

Также в столицу Франции на время проведения Игр приглашены 2500 полицейских и жандармов из других стран — в том числе специалисты по разминированию и сотрудники кинологических служб.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее сообщалось, что НОК Украины призвал своих спортсменов не делать общих фотографий с россиянами на ОИ-2024.

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