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Хуситы заявили, что атаковали американский эсминец в Аденском заливе

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Йеменские хуситы заявили, что нанесли удар по американскому эсминцу в Аденском заливе. Также движение сообщило, что ударам подверглись два коммерческих судна из США и Израиля.
Хуситы заявили, что атаковали американский эсминец в Аденском заливе
  • AP
  • © Osamah Abdulrahman

Заявление об этом сделал представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сари.

Как утверждается, помимо эсминца, были атакованы американский контейнеровоз MAERSK YORKTOWN (в Аденском заливе) и израильский контейнеровоз MSC VERACRUZ (в Индийском океане).

Ранее сообщалось, что йеменские хуситы нанесли ракетные удары по британскому судну в Красном море, а также по двум израильским судам в Индийском океане и Аравийском море.

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