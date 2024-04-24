Хуситы заявили, что атаковали американский эсминец в Аденском заливе
- AP
- © Osamah Abdulrahman
Заявление об этом сделал представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сари.
Как утверждается, помимо эсминца, были атакованы американский контейнеровоз MAERSK YORKTOWN (в Аденском заливе) и израильский контейнеровоз MSC VERACRUZ (в Индийском океане).
Ранее сообщалось, что йеменские хуситы нанесли ракетные удары по британскому судну в Красном море, а также по двум израильским судам в Индийском океане и Аравийском море.