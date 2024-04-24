Хуситы заявили, что атаковали американский эсминец в Аденском заливе

Йеменские хуситы заявили, что нанесли удар по американскому эсминцу в Аденском заливе. Также движение сообщило, что ударам подверглись два коммерческих судна из США и Израиля.

AP

© Osamah Abdulrahman

Заявление об этом сделал представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сари. Как утверждается, помимо эсминца, были атакованы американский контейнеровоз MAERSK YORKTOWN (в Аденском заливе) и израильский контейнеровоз MSC VERACRUZ (в Индийском океане). Ранее сообщалось, что йеменские хуситы нанесли ракетные удары по британскому судну в Красном море, а также по двум израильским судам в Индийском океане и Аравийском море.