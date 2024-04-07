Хуситы атаковали три коммерческих судна и фрегаты ВМС США

Йеменские хуситы нанесли ракетные удары по британскому судну в Красном море, а также по двум израильским судам в Индийском океане и Аравийском море.

Об этом заявил представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сари.

«Военно-морские силы провели операцию в Красном море, атаковав противокорабельными ракетами британское судно Hope Island, попадание по которому оказалось прямым», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, хуситы также атаковали в Индийском океане и Аравийском море коммерческие суда Grace F и Gina.

Ранее Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщил о новом нападении неизвестных на судно у побережья Йемена.