Гаджиева отреагировала на слова Обласовой в адрес Слуцкой

Бывшая российская фигуристка, а ныне журналистка и телеведущая Эмма Гаджиева поделилась мнением о высказываниях Кристины Обласовой, с которой ей доводилось вместе тренироваться, в адрес двукратной чемпионки мира Ирины Слуцкой.

Напомним, что Обласова обвинила Слуцкую в употреблении допинга, а также заявила, что экс-глава Федерации фигурного катания России Валентин Писеев сталкивал их между собой лбами.

«Сейчас гуляют громкие высказывания фигуристки Кристины Обласовой. И многие задались вопросом: а кто это? Итак, она была невероятно талантливой фигуристкой. <...> Кристина могла неделю не ходить на тренировки, где-то тусить, а потом прийти и сразу собрать 3+3 без разминки. Мегаодарённая!!!» — написала Гаджиева в своём Telegram-канале.

При этом она подчеркнула, что считала поведенческие выходки Обласовой забавными до тех пор, пока не попала с ней в конфликтную ситуацию на сборах.

«Кристина подкараулила меня и выскочила из кустов, чтобы отомстить за то, что меня, юниорку, пару раз поставили ей, взрослой фигуристке, в пример. В общем взрослая карьера в фигурке у нее не задалась, до UFC со своими талантами Кристина также не добралась», — резюмировала Гаджиева.

Стоит отметить, что бывший глава ФФКР Валентин Писеев уже прокомментировал слова Обласовой в свой адрес.

«Я неплохо помню эту фигуристку. Она постоянно устраивала скандалы и проблемы, однажды дошло даже до того, что на одном из турниров она бегала голой по гостинице, ныряла в бассейн, а мы её разыскивали. Серьёзно относиться к тому, что она говорит, нельзя. Видимо, у неё эти проблемы не прошли», — цитирует Писеева РИА Новости.

Ранее Тарасова назвала фигуристку, обвинившую Слуцкую в употреблении допинга, дурой.