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Фигуристка Обласова заявила, что экс-глава ФФКР сталкивал лбами их со Слуцкой

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Бывшая российская фигуристка Кристина Обласова рассказала о взаимоотношениях с двукратной чемпионкой мира Ириной Слуцкой, с которой во время профессиональной карьеры тренировалась в одной группе.
Фигуристка Обласова заявила, что экс-глава ФФКР сталкивал лбами их со Слуцкой
  • РИА Новости

«...Я покинула группу Громовой, потому что у меня был очень сильный конфликт со Слуцкой. Мы жутко конфликтовали. Нас сталкивал лбами сам тогдашний президент Федерации фигурного катания Валентин Писеев. Однажды атмосфера стала просто невыносимой», — сказала Обласова «Чемпионату».

Она отметила, что в тот период времени у Слуцкой был переходные возраст, вследствие чего она поправилась и у неё началась раскоординация. 

«Писеев приходил на каток проверять, в какой форме Слуцкая перед соревнованиями, а мы с ней на одном льду в одно время тренировались. И он всегда выделял меня, что провоцировало её на какие-то истерики, действия», — добавила она. 

Ранее дед Малинина назвал фигуриста русским человеком с американским менталитетом.

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