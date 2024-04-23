Фигуристка Обласова заявила, что экс-глава ФФКР сталкивал лбами их со Слуцкой

Бывшая российская фигуристка Кристина Обласова рассказала о взаимоотношениях с двукратной чемпионкой мира Ириной Слуцкой, с которой во время профессиональной карьеры тренировалась в одной группе.

«...Я покинула группу Громовой, потому что у меня был очень сильный конфликт со Слуцкой. Мы жутко конфликтовали. Нас сталкивал лбами сам тогдашний президент Федерации фигурного катания Валентин Писеев. Однажды атмосфера стала просто невыносимой», — сказала Обласова «Чемпионату».

Она отметила, что в тот период времени у Слуцкой был переходные возраст, вследствие чего она поправилась и у неё началась раскоординация.

«Писеев приходил на каток проверять, в какой форме Слуцкая перед соревнованиями, а мы с ней на одном льду в одно время тренировались. И он всегда выделял меня, что провоцировало её на какие-то истерики, действия», — добавила она.

Ранее дед Малинина назвал фигуриста русским человеком с американским менталитетом.