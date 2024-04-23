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Дед Малинина назвал фигуриста русским человеком с американским менталитетом

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Дед американского фигуриста Ильи Малинина Валерий Малинин поделился мнением о том, что его внука в российской прессе представляют как русского фигуриста.
Дед Малинина назвал фигуриста русским человеком с американским менталитетом
  • AFP

«Это понятное желание видеть в нём русского спортсмена. С другой стороны, он всё равно ведь русский. Да, родился в Америке, но корни его здесь. Менталитет, конечно, уже американский — он там всё время общается, вращается», — рассказал Валерий Малинин в интервью Sports.

Родители Малинина, фигуристы Роман Скорняков и Татьяна Малинина, являются уроженцами России. В 1990-х семья переехала в США.

В своих предыдущих интервью Валерий Малинин подчёркивал, что его внук добился высоких результатов благодаря советской школе.

Ранее сообщалось, что Малинин сделал совместное фото с Овечкиным на матче НХЛ.

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