Экс-фигуристка Обласова обвинила чемпионку мира Слуцкую в употреблении допинга
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«Я слышала, что Слуцкая употребляла допинг, так как она вдруг в 21 или 22 года стала астматиком по непонятной причине, и ей были разрешены дыхательные препараты. В нашем виде спорта действительно очень важно, чтобы тебе хватило дыхалки и сил на прыжки. Ну, схитрила — ок. Удалось, и ладно», — цитирует Обласову «Чемпионат».
Обласова является бронзовым призёром чемпионата России — 2004 по фигурному катанию, чемпионкой мира 2001 года среди юниоров.
В годы карьеры она и двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая тренировались в группе Жанны Громовой.
Ранее Обласова рассказала, как ей открутили шурупы на коньке в группе со Слуцкой.