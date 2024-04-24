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Экс-фигуристка Обласова обвинила чемпионку мира Слуцкую в употреблении допинга

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Бывшая российская фигуристка Кристина Обласова рассказала об употреблении допинга двукратной чемпионкой мира Ириной Слуцкой.
Экс-фигуристка Обласова обвинила чемпионку мира Слуцкую в употреблении допинга
  • globallookpress.com
  • © Viktor Chernov

«Я слышала, что Слуцкая употребляла допинг, так как она вдруг в 21 или 22 года стала астматиком по непонятной причине, и ей были разрешены дыхательные препараты. В нашем виде спорта действительно очень важно, чтобы тебе хватило дыхалки и сил на прыжки. Ну, схитрила — ок. Удалось, и ладно», — цитирует Обласову «Чемпионат».

Обласова является бронзовым призёром чемпионата России — 2004 по фигурному катанию, чемпионкой мира 2001 года среди юниоров.

В годы карьеры она и двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая тренировались в группе Жанны Громовой.

Ранее Обласова рассказала, как ей открутили шурупы на коньке в группе со Слуцкой.

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