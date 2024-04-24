Фигуристка Обласова рассказала, как ей открутили шурупы на коньке в группе со Слуцкой

Бывшая российская фигуристка Кристина Обласова вспомнила, как ей открутили шурупы на коньке.

«У меня накопилось немало подобных историй за период, когда я каталась в группе со Слуцкой. Никаких камер на катке и прочего не было, поэтому в той ситуации с открученными шурупами я не могла посмотреть какие-то записи, чтобы узнать, кто это сделал. Но никто, кроме неё, не мог это совершить. На заходе в прыжок у меня ушло лезвие, я упала и сломала ногу», — цитирует Обласову «Чемпионат».

Обласова является бронзовым призёром чемпионата России — 2004 по фигурному катанию, чемпионкой мира 2001 года среди юниоров.

В годы карьеры она и двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая тренировались в группе Жанны Громовой.

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