Фигурист Куница заявил, что нейтрально относится к творчеству артиста SHAMAN

Российский фигурист Георгий Куница рассказал о своих музыкальных предпочтениях и отношении к творчеству певца Ярослава Дронова (SHAMAN).

«Любимые исполнители — ЛСП, Miyagi. Нравятся «Король и Шут», Баста, «Мумий Тролль», — сказал Куница «Матч ТВ».

Также спортсмен ответил на вопрос, знает ли наиболее популярного артиста на данный момент, который так же как и он родился в Новомосковске.

«Знаю. Когда SHAMAN уже становился достаточно популярным, я даже не слышал о нём. Ребята стали говорить: «О, он же тоже из Новомосковска». Город маленький, скромненький, но у нас с ним даже общих знакомых нет. Нейтрально отношусь к его творчеству», — добавил он.

Ранее сообщалось, что SHAMAN выступит на финале «Битвы школ» по фигурному катанию.