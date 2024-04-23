RT в Telegram
Подпишись

Фигурист Куница заявил, что нейтрально относится к творчеству артиста SHAMAN

Короткая ссылка
Российский фигурист Георгий Куница рассказал о своих музыкальных предпочтениях и отношении к творчеству певца Ярослава Дронова (SHAMAN).
Фигурист Куница заявил, что нейтрально относится к творчеству артиста SHAMAN
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Любимые исполнители — ЛСП, Miyagi. Нравятся «Король и Шут», Баста, «Мумий Тролль», — сказал Куница «Матч ТВ».

Также спортсмен ответил на вопрос, знает ли наиболее популярного артиста на данный момент, который так же как и он родился в Новомосковске.

«Знаю. Когда SHAMAN уже становился достаточно популярным, я даже не слышал о нём. Ребята стали говорить: «О, он же тоже из Новомосковска». Город маленький, скромненький, но у нас с ним даже общих знакомых нет. Нейтрально отношусь к его творчеству», — добавил он.

Ранее сообщалось, что SHAMAN выступит на финале «Битвы школ» по фигурному катанию.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить