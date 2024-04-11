SHAMAN выступит на финале «Битвы школ» по фигурному катанию

Певец SHAMAN выступит перед зрителями и участниками финала Кубка Московского спорта по фигурному катанию сезона-2023/24 («Битвы школ»).

Соревнования среди спортсменов в возрасте от шести до двенадцати лет состоятся 28 апреля на «ЦСКА Арене».

В финале пройдут соревнования четырёх школ фигурного катания в первом и втором юношеском разрядах: «Хрустальный», ЦСКА, «Снегирь» и «Ангелы Плющенко».

За звание лучшей команды в первом и втором спортивном разрядах поборются команды из школ ЦСКА, «Хрустальный», «Олимп», «Легенда», «Армия фигурного катания» и «Ангелы Плющенко».

Ранее сообщалось, что Медведева станет хедлайнером этапа «Битвы школ» по фигурному катанию.