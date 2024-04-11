RT в Telegram
Подпишись

SHAMAN выступит на финале «Битвы школ» по фигурному катанию

Короткая ссылка
Певец SHAMAN выступит перед зрителями и участниками финала Кубка Московского спорта по фигурному катанию сезона-2023/24 («Битвы школ»).
SHAMAN выступит на финале «Битвы школ» по фигурному катанию
  • РИА Новости

Соревнования среди спортсменов в возрасте от шести до двенадцати лет состоятся 28 апреля на «ЦСКА Арене».

В финале пройдут соревнования четырёх школ фигурного катания в первом и втором юношеском разрядах: «Хрустальный», ЦСКА, «Снегирь» и «Ангелы Плющенко».

За звание лучшей команды в первом и втором спортивном разрядах поборются команды из школ ЦСКА, «Хрустальный», «Олимп», «Легенда», «Армия фигурного катания» и «Ангелы Плющенко».

Ранее сообщалось, что Медведева станет хедлайнером этапа «Битвы школ» по фигурному катанию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить