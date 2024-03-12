RT в Telegram
Подпишись

Медведева станет хедлайнером этапа «Битвы школ» по фигурному катанию

Короткая ссылка
Двукратная серебряная призёрка Олимпийских игр Евгения Медведева станет хедлайнером шестого этапа Кубка Московского спорта по фигурному катанию на коньках сезона-2023/24, который пройдёт 31 марта в Центре фигурного катания Этери Тутберидзе.

«Я очень рада, что формат «Битвы школ» прижился, ведь подготовка юных спортсменов к крупным соревнованиям очень важна. Мне очень нравится ощущать себя частью этого большого турнира и выступать неким мотиватором для ребят. А ещё я ловлю себя на мысли, что где-то здесь, возможно, находится будущий чемпион мира или Олимпийских игр, и это вызывает очень классные ощущения», — поделилась Медведева.

В турнире, организованном Департаментом спорта города Москвы, примут участие спортсмены в возрасте от 6 до 12 лет.

В рамках шестого этапа «Битвы школ» пройдут соревнования десяти школ фигурного катания в I и II юношеском разряде, а также в I и II спортивном разряде.

На лёд выйдут воспитанники государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «МАФК» школ «Медведково», «Вдохновение» и «Марьино», а также спортсмены школ фигурного катания «Арктика», «Айс-Форум», «Триумф», «Лидер», «Зеленоград», «Булычёва Тим» и «Западный лёд».

Ранее Медведева рассказала о самом ярком событии в жизни после завершения карьеры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить