Медведева станет хедлайнером этапа «Битвы школ» по фигурному катанию

Двукратная серебряная призёрка Олимпийских игр Евгения Медведева станет хедлайнером шестого этапа Кубка Московского спорта по фигурному катанию на коньках сезона-2023/24, который пройдёт 31 марта в Центре фигурного катания Этери Тутберидзе.

«Я очень рада, что формат «Битвы школ» прижился, ведь подготовка юных спортсменов к крупным соревнованиям очень важна. Мне очень нравится ощущать себя частью этого большого турнира и выступать неким мотиватором для ребят. А ещё я ловлю себя на мысли, что где-то здесь, возможно, находится будущий чемпион мира или Олимпийских игр, и это вызывает очень классные ощущения», — поделилась Медведева.

В турнире, организованном Департаментом спорта города Москвы, примут участие спортсмены в возрасте от 6 до 12 лет.

В рамках шестого этапа «Битвы школ» пройдут соревнования десяти школ фигурного катания в I и II юношеском разряде, а также в I и II спортивном разряде.

На лёд выйдут воспитанники государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «МАФК» школ «Медведково», «Вдохновение» и «Марьино», а также спортсмены школ фигурного катания «Арктика», «Айс-Форум», «Триумф», «Лидер», «Зеленоград», «Булычёва Тим» и «Западный лёд».

Ранее Медведева рассказала о самом ярком событии в жизни после завершения карьеры.