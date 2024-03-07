Медведева рассказала о самом ярком событии в жизни после завершения карьеры

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, какое событие было самым ярким после завершения спортивной карьеры.

«Трудно что-то сравнивать с Олимпийскими играми, которые были в моей жизни. Наверное, это Олимпийские игры в Пекине, на которые я съездила корреспондентом «Первого канала», — приводит слова Медведевой «РБК-Спорт».

Медведева завоевала серебро в личном турнире на Олимпиаде-2018. В борьбе за золото она уступила подруге по команде Алине Загитовой. После Игр Медведева сменила тренера и уехала тренироваться в Канаду, откуда вернулась в 2020-м. С тех пор она не выступает на соревнованиях. В настоящий момент фигуристка участвует в ледовых шоу.

Ранее Медведева покинула съёмки шоу после провокации со стороны зрителя.