Медведева покинула съёмки шоу после провокации со стороны зрителя

Двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр в женском одиночном катании Евгения Медведева покинула съёмки шоу «Это нормально?» после провокации со стороны зрителя.

В полемику во время обсуждения темы вступил один из зрителей, который начал оскорблять присутствующих в зале. После этого Медведева покинула студию со словами «Извините, я пошла».

Евгения завоевала серебро в личном турнире на Олимпиаде-2018. В борьбе за золото она уступила подруге по команде Алине Загитовой. После Игр Медведева сменила тренера и уехала тренироваться в Канаду, откуда вернулась в 2020-м. С тех пор она не выступает на соревнованиях. В настоящий момент фигуристка участвует в ледовых шоу.

Ранее определился состав участников турнира шоу-программ «Русский вызов».