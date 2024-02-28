Загитова не выступит на турнире шоу-программ «Русский вызов»

Определился состав участников турнира шоу-программ «Русский вызов».

Чемпионки мира по фигурному катанию Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева вошли в число участников турнира шоу-программ, олимпийская чемпионка Алина Загитова не примет участия в турнире.

Также среди участников числятся Дмитрий Алиев, Пётр Гуменник, Оксана Домнина — Максим Шабалин, Марк Кондратюк, Алексей Ягудин и другие.

Турнир пройдёт в Санкт-Петербурге 9 марта. Номера в исполнении фигуристов должны быть посвящены многообразию исторических и культурных традиций России.

Ранее Загитова посетила буровые установки и нефтяные скважины «Татнефти» в Альметьевске.