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Загитова не выступит на турнире шоу-программ «Русский вызов»

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Определился состав участников турнира шоу-программ «Русский вызов».
Загитова не выступит на турнире шоу-программ «Русский вызов»
  • globallookpress.com
  • © Alexey Belkin/Business Online

Чемпионки мира по фигурному катанию Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева вошли в число участников турнира шоу-программ, олимпийская чемпионка Алина Загитова не примет участия в турнире.

Также среди участников числятся Дмитрий Алиев, Пётр Гуменник, Оксана Домнина — Максим Шабалин, Марк Кондратюк, Алексей Ягудин и другие. 

Турнир пройдёт в Санкт-Петербурге 9 марта. Номера в исполнении фигуристов должны быть посвящены многообразию исторических и культурных традиций России. 

Ранее Загитова посетила буровые установки и нефтяные скважины «Татнефти» в Альметьевске.

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