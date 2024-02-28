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Загитова посетила буровые установки и нефтяные скважины в Альметьевске

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова посетила буровые установки и нефтяные скважины «Татнефти» в Альметьевске.
Загитова посетила буровые установки и нефтяные скважины в Альметьевске
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Конечно, это мне тяжело даётся, потому что буровики занимаются сложной мужской работой, поэтому для девушек тут нет места. Тем не менее я приехала посмотреть, как всё это устроено. Настоящие мужчины тут работают», — заявила Загитова в своём Telegram.

5 декабря 2023 года Загитова заявила, что планирует преподавать в своей школе фигурного катания в Казани. Она также поблагодарила руководство Республики Татарстан за поддержку и возможность реализовать себя в тренерском деле. 

Строительство школы олимпийской чемпионки планируется начать летом 2024 года.

Ранее министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов заявил, что одарённые фигуристы будут тренироваться в школе Загитовой бесплатно или на льготной основе.

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