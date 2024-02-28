Одарённые фигуристы будут тренироваться в школе Загитовой бесплатно
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«Для одарённых будем проводить кастинги, чем Алина будет лично заниматься. Будем стараться создать максимально льготные условия или бесплатные», — приводит слова Леонова ТАСС.
5 декабря 2023 года Загитова заявила, что планирует преподавать в своей школе фигурного катания в Казани. Она также поблагодарила руководство Республики Татарстан за поддержку и возможность реализовать себя в тренерском деле.
Ранее Леонов сообщил, что строительство школы Загитовой планируется начать летом 2024 года.