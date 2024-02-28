Одарённые фигуристы будут тренироваться в школе Загитовой бесплатно

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов заявил, что одарённые фигуристы будут тренироваться в школе олимпийской чемпионки Алины Загитовой бесплатно или на льготной основе.

«Для одарённых будем проводить кастинги, чем Алина будет лично заниматься. Будем стараться создать максимально льготные условия или бесплатные», — приводит слова Леонова ТАСС.

5 декабря 2023 года Загитова заявила, что планирует преподавать в своей школе фигурного катания в Казани. Она также поблагодарила руководство Республики Татарстан за поддержку и возможность реализовать себя в тренерском деле.

Ранее Леонов сообщил, что строительство школы Загитовой планируется начать летом 2024 года.