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Одарённые фигуристы будут тренироваться в школе Загитовой бесплатно

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Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов заявил, что одарённые фигуристы будут тренироваться в школе олимпийской чемпионки Алины Загитовой бесплатно или на льготной основе.
Одарённые фигуристы будут тренироваться в школе Загитовой бесплатно
  • Gettyimages.ru
  • © rabany sebastien

«Для одарённых будем проводить кастинги, чем Алина будет лично заниматься. Будем стараться создать максимально льготные условия или бесплатные», — приводит слова Леонова ТАСС.

5 декабря 2023 года Загитова заявила, что планирует преподавать в своей школе фигурного катания в Казани. Она также поблагодарила руководство Республики Татарстан за поддержку и возможность реализовать себя в тренерском деле.

Ранее Леонов сообщил, что строительство школы Загитовой планируется начать летом 2024 года.

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