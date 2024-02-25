Леонов: стройку школы Загитовой хотим начать летом 2024-го

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что строительство школы по фигурному катанию олимпийской чемпионки Алины Загитовой планируется начать летом 2024 года.

«Стройку мы хотим начать летом текущего года, чтобы попасть в строительный сезон. Строим мы тоже достаточно быстро, поэтому, как только получим проект и будет финальное финансовое решение, отсчитаем время строительной части», — заявил Леонов ТАСС.

21-летняя россиянка является единственной в истории России и второй в истории после южнокореянки Ким Ён А фигуристкой-одиночницей, завоевавшей все титулы в мировом фигурном катании.

5 декабря 2023 года Загитова заявила, что планирует преподавать в своей школе фигурного катания в Казани. Она также поблагодарила руководство Республики Татарстан за поддержку и возможность реализовать себя в тренерском деле.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о том, что Загитова станет генеральным менеджером школы фигурного катания в Казани, которая носит её имя.