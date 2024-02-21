Тарасова считает Загитову успешной во всех сферах жизни

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о том, что олимпийская чемпионка Алина Загитова станет генеральным менеджером школы фигурного катания в Казани, которая носит её имя.

«Мне кажется, что у Алины всё получится. Она такая успешная девушка, что у неё всё получается. Что же это за профессия такая, в которой у неё может не получиться?» — цитирует Тарасову РИА Новости.

21-летняя россиянка является единственной в истории России и второй в истории после южнокореянки Ким Ён А фигуристкой-одиночницей, завоевавшей все титулы в мировом фигурном катании.

5 декабря 2023 года Загитова заявила, что планирует преподавать в своей школе фигурного катания в Казани. Она также поблагодарила руководство Республики Татарстан за поддержку и возможность реализовать себя в тренерском деле.

Ранее сообщалось, что Загитова может заменить Валиеву в роли почётного гостя на Играх Будущего.