СЭ: Загитова может заменить Валиеву в роли почётного гостя на Играх Будущего

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова может заменить Камилу Валиеву в роли почётного гостя Игр Будущего.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что Валиеву хотели задействовать для продвижения соревнований и во время церемонии открытия, но план может измениться из-за дисквалификации спортсменки.

Международный мультиспортивный фиджитал-турнир пройдёт с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине на десяти спортивных объектах в Казани и Сочи.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года на чемпионате России она сдала положительный анализ на триметазидин.

Ранее сообщалось, что Валиева прибыла в Казань, где пройдёт турнир «Игры Будущего».