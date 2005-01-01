Валиева прибыла в Казань, где пройдёт турнир «Игры Будущего»

Российская фигуристка Камила Валиева была замечена в Казани, где 21 февраля начнутся Игры Будущего.

Вместе с фигуристкой в Казань прибыл олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, сообщает «Вечерняя Казань».

Отмечается, что спортсменка станет почётной гостьей турнира.

Международный мультиспортивный фиджитал-турнир пройдёт с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине на десяти спортивных объектах в Казани и Сочи. Участие примут 256 команд и более 2 тыс. спортсменов из разных стран.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о важности проведения Игр Будущего на высоком уровне.