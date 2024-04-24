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Тарасова назвала фигуристку, обвинившую Слуцкую в употреблении допинга, дурой

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на слова бывшей российской фигуристки Кристины Обласовой в адрес двукратной чемпионки мира Ирины Слуцкой.
Тарасова назвала фигуристку, обвинившую Слуцкую в употреблении допинга, дурой
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

«Не знаю, кто это. Она что, совсем с ума сошла? Кто она такая? Совсем дура, безобразие какое, её надо привлечь к ответственности», — цитирует Тарасову РИА Новости.

Напомним, что экс-фигуристка Обласова обвинила чемпионку мира Слуцкую в употреблении допинга. Позже Слуцкая отреагировала на обвинения, заявив, что не обсуждает малоизвестных фигуристов.

Обласова является бронзовым призёром чемпионата России — 2004 по фигурному катанию, чемпионкой мира 2001 года среди юниоров.

В годы карьеры Обласова и Слуцкая тренировались в группе Жанны Громовой.

Ранее Обласова рассказала, как ей открутили шурупы на коньке в группе со Слуцкой.

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