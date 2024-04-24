Слуцкая отреагировала на обвинения Обласовой в употреблении допинга
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«Кто это вообще такая? Не знаю никакую Кристину Обласову», — приводит слова Слуцкой Sport24.
Слуцкая также заявила, что не обсуждает малоизвестных фигуристов.
Обласова является бронзовым призёром чемпионата России — 2004 по фигурному катанию, чемпионкой мира 2001 года среди юниоров.
В годы карьеры Обласова и Слуцкая тренировались в группе Жанны Громовой.
Ранее Обласова обвинила чемпионку мира Слуцкую в употреблении допинга.