Слуцкая отреагировала на обвинения Обласовой в употреблении допинга

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая прокомментировала обвинения в свой адрес от чемпионки мира среди юниоров Кристины Обласовой.

«Кто это вообще такая? Не знаю никакую Кристину Обласову», — приводит слова Слуцкой Sport24.

Слуцкая также заявила, что не обсуждает малоизвестных фигуристов.

Обласова является бронзовым призёром чемпионата России — 2004 по фигурному катанию, чемпионкой мира 2001 года среди юниоров.

В годы карьеры Обласова и Слуцкая тренировались в группе Жанны Громовой.

Ранее Обласова обвинила чемпионку мира Слуцкую в употреблении допинга.