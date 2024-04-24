Губернатор Челябинской области назвал победу «Металлурга» в Кубке Гагарина заслуженной

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер прокомментировал победу магнитогорского «Металлурга» в финальной серии Кубка Гагарина с ярославским «Локомотивом».

«Спустя восемь лет Кубок Гагарина вернулся в Магнитогорск, в Челябинскую область. Абсолютно заслуженно. Команда уверенно прошла регулярный чемпионат... Как итог — уверенная, без шансов для соперника финальная серия. Это уровень, это класс!» — сказал Текслер «Матч ТВ».

По словам чиновника, он хотел бы отдельно выделить работу тренерского штаба и поздравить всех болельщиков и игроков с победой магнитогорской команды.

Сегодня, 29 апреля, магнитогорский «Металлург» на выезде обыграл ярославский «Локомотив» в четвёртом матче финальной серии Континентальной хоккейной лиги и в третий раз в клубной истории стал обладателем Кубка Гагарина.

Ранее Набоков был признан самым ценным игроком плей-офф Кубка Гагарина.