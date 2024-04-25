Небензя: адекватное оказание помощи населению в условиях огня в Газе невозможно

Боевые действия в секторе Газа делают невозможным адекватное оказание гуманитарной помощи населению анклава.

С заявлением об этом выступил в среду, 24 апреля, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Мы уже устали повторять — в условиях продолжающейся уже более полугода военной операции Израиля при всесторонней поддержке США в секторе Газа адекватное оказание помощи населению анклава попросту невозможно», — цитирует его ТАСС.

Небензя добавил, что гуманитарщики — это беззащитные люди, которые никак не могут противостоять армии. И требовать от них жертвовать собой в условиях продолжающегося огня, по его словам, бесчеловечно.

Ранее президент США Джо Байден потребовал от Израиля обеспечить доставку до Газы новой гуманитарной помощи.