RT в Telegram
Подпишись

Небензя: адекватное оказание помощи населению в условиях огня в Газе невозможно

Короткая ссылка
Боевые действия в секторе Газа делают невозможным адекватное оказание гуманитарной помощи населению анклава.

С заявлением об этом выступил в среду, 24 апреля, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Мы уже устали повторять — в условиях продолжающейся уже более полугода военной операции Израиля при всесторонней поддержке США в секторе Газа адекватное оказание помощи населению анклава попросту невозможно», — цитирует его ТАСС.

Небензя добавил, что гуманитарщики — это беззащитные люди, которые никак не могут противостоять армии. И требовать от них жертвовать собой в условиях продолжающегося огня, по его словам, бесчеловечно.

Ранее президент США Джо Байден потребовал от Израиля обеспечить доставку до Газы новой гуманитарной помощи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить