ВСУ за сутки шесть раз обстреляли территорию ДНР, пострадали два человека

Населённые пункты Донецкой Народной Республики за минувшие сутки шесть раз подвергались обстрелам со стороны Вооружённых сил Украины.

Информация об этом содержится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц. Повреждений жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры не зафиксировано», — указывается в сообщении.

Ранее поступила информация, что в ДНР в результате ударов со стороны ВСУ ранения получили две мирные жительницы.