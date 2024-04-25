ВСУ за сутки шесть раз обстреляли территорию ДНР, пострадали два человека
Информация об этом содержится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц. Повреждений жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры не зафиксировано», — указывается в сообщении.
Ранее поступила информация, что в ДНР в результате ударов со стороны ВСУ ранения получили две мирные жительницы.