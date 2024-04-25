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ВСУ за сутки шесть раз обстреляли территорию ДНР, пострадали два человека

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Населённые пункты Донецкой Народной Республики за минувшие сутки шесть раз подвергались обстрелам со стороны Вооружённых сил Украины.

Информация об этом содержится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц. Повреждений жилых домостроений и объектов гражданской инфраструктуры не зафиксировано», — указывается в сообщении.

Ранее поступила информация, что в ДНР в результате ударов со стороны ВСУ ранения получили две мирные жительницы.

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