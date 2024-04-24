Плющев — о стиле игры «Локомотива» в финале КГ: не комильфо
- РИА Новости
Плющев отметил, что не ожидал столь скоротечного завершения финальной серии, однако заявил, что после третьего матча считал шансы «Локомотива» вернуться в серию действительно маленькими.
«Тот стиль, который сейчас проповедуют ярославцы, не комильфо. Им надо решать. Не думаю, что подобный стиль на следующий год удовлетворит поклонников и специалистов. От них давно ждут больших результатов», — сказал Плющев РИА Новости.
Сегодня, 29 апреля, магнитогорский «Металлург» на выезде обыграл ярославский «Локомотив» в четвёртом матче финальной серии Континентальной хоккейной лиги и в третий раз в клубной истории стал обладателем Кубка Гагарина.
Ранее Набоков был признан самым ценным игроком плей-офф Кубка Гагарина.