Кинофестиваль «Меридианы Тихого» пройдёт во Владивостоке 13—19 сентября

Во Владивостоке ХХ, юбилейный кинофестиваль стран АТР «Меридианы Тихого» пройдёт с 13 по 19 сентября.

Об этом пишет Vostokmedia.com со ссылкой на официальный Telegram-канал мероприятия.

Организаторы уже открыли приём заявок на участие в конкурсной и внеконкурсной программах: к рассмотрению принимаются полнометражные и короткометражные (до 30 минут) игровые фильмы от российских и зарубежных авторов. Подать заявку можно до 30 июня 2024 года.

Фестиваль проводится с периодичностью раз в два года.

Ранее «Радио 1» сообщало, что Международный кинофестиваль имени народного артиста СССР Вячеслава Тихонова «Семнадцать мгновений...» пройдёт в Московской области 24—28 апреля.