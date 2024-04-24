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Кинофестиваль «Меридианы Тихого» пройдёт во Владивостоке 13—19 сентября

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Во Владивостоке ХХ, юбилейный кинофестиваль стран АТР «Меридианы Тихого» пройдёт с 13 по 19 сентября.
Кинофестиваль «Меридианы Тихого» пройдёт во Владивостоке 13—19 сентября
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет Vostokmedia.com со ссылкой на официальный Telegram-канал мероприятия.

Организаторы уже открыли приём заявок на участие в конкурсной и внеконкурсной программах: к рассмотрению принимаются полнометражные и короткометражные (до 30 минут) игровые фильмы от российских и зарубежных авторов. Подать заявку можно до 30 июня 2024 года.

Фестиваль проводится с периодичностью раз в два года.

Ранее «Радио 1» сообщало, что Международный кинофестиваль имени народного артиста СССР Вячеслава Тихонова «Семнадцать мгновений...» пройдёт в Московской области 24—28 апреля.

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