Кинофестиваль «Меридианы Тихого» пройдёт во Владивостоке 13—19 сентября
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Об этом пишет Vostokmedia.com со ссылкой на официальный Telegram-канал мероприятия.
Организаторы уже открыли приём заявок на участие в конкурсной и внеконкурсной программах: к рассмотрению принимаются полнометражные и короткометражные (до 30 минут) игровые фильмы от российских и зарубежных авторов. Подать заявку можно до 30 июня 2024 года.
Фестиваль проводится с периодичностью раз в два года.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Международный кинофестиваль имени народного артиста СССР Вячеслава Тихонова «Семнадцать мгновений...» пройдёт в Московской области 24—28 апреля.