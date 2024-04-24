Белый дом: ВС России могут вскоре добиться новых территориальных успехов

США допускают, что Россия добьётся в ближайшие недели новых территориальных успехов на Украине.

Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Разумеется, возможно, что Россия добьется в ближайшие недели дополнительных тактических успехов», — цитирует его ТАСС.

24 апреля президент Джо Байден подписал закон о помощи Украине и другим союзникам США. Он назвал это «хорошим днём для Америки, Европы и мира во всём мире». По словам главы Белого дома, США начнут военные поставки на Украину в ближайшие часы.