ОНК: арестованный замминистра Иванов не страдает хроническими заболеваниями

Арестованный замминистра обороны Тимур Иванов не страдает хроническими заболеваниями. Своё моральное состояние подозреваемый оценивает как стабильное. Об этом сообщил член ОНК Москвы Дамир Енаев.

«Сегодня Тимура Иванова уже посетил врач. С его слов, хроническими заболеваниями не страдает, на завтра запланирована сдача анализов, а также визит к психологу. Своё моральное состояние оценивает как стабильное, держится», — сказал он РИА Новости.

Сейчас заместитель министра обороны Тимур Иванов и его друг Сергей Бородин арестованы до 23 июня. Оба являются фигурантами уголовного дела о «получении взятки в особо крупном размере».

Следствие считает, что они участвовали в деятельности преступной группы, которая наживалась при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны России.