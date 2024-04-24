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ОНК: арестованный замминистра Иванов не страдает хроническими заболеваниями

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Арестованный замминистра обороны Тимур Иванов не страдает хроническими заболеваниями. Своё моральное состояние подозреваемый оценивает как стабильное. Об этом сообщил член ОНК Москвы Дамир Енаев.
ОНК: арестованный замминистра Иванов не страдает хроническими заболеваниями
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

«Сегодня Тимура Иванова уже посетил врач. С его слов, хроническими заболеваниями не страдает, на завтра запланирована сдача анализов, а также визит к психологу. Своё моральное состояние оценивает как стабильное, держится», — сказал он РИА Новости.

Сейчас заместитель министра обороны Тимур Иванов и его друг Сергей Бородин арестованы до 23 июня. Оба являются фигурантами уголовного дела о «получении взятки в особо крупном размере».

Следствие считает, что они участвовали в деятельности преступной группы, которая наживалась при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны России.

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