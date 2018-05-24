Guardian рассказала, почему в США становится опасно говорить по-испански

Как пишет журналист The Guardian Хосе Фермосо, говорить по-испански становится опасным делом в Соединённых Штатах. В стране, похоже, растёт число людей, настроенных против испанского, которые не прочь испытать решимость тех, кто говорит на втором по распространённости языке в мире.

За последние несколько месяцев постоянный поток физических и вербальных атак на испаноговорящих усеял североамериканский ландшафт как некий свирепый вредитель.

Так, в январе этого года женщину уволили из отделения UPS во Флориде за то, что она разговаривала по-испански. Месяцем ранее в канадском гипермаркете взрослый мужчина напал на легальных иммигрантов из Южной Америки, среди которых был ребёнок. Несколько дней назад пограничник в штате Монтана задержал за разговоры на испанском двух женщин. Затем был случай с богатым нью-йоркским адвокатом, который отругал молодых сотрудников магазина деликатесов за то, что они посмели в его присутствии общаться на испанском языке.

Как полагают, подобные нападки случаются по той причине, что в мире идёт подъём политических партий, которые играют на расовых страхах и недовольстве меньшинствами.

«Именно по этим или по схожим причинам белые сообщества по всей стране массово закупают оружие: они чувствуют себя неуверенно в том, что касается их места на рынке труда», — пишет обозреватель The Guardian.

По словам автора, эти люди не могут или не хотят понять текущие демографические изменения. В результате этого в США, где проживает огромное число испаноговорящих, всё больше людей, похоже, проецируют свои ощущения персонального риска на других и ведут себя агрессивно по отношению к ним. Причём склонные к агрессии люди вряд ли лично стали свидетелями демографических изменений. Кроме того, последние уж точно не могут служить оправданием для подобного поведения.

Как напоминает автор, в прошлом году Бюро переписи США опубликовало данные по состоянию на 2016 год, согласно которым 65,5 млн жителей США говорят на иностранном языке, при этом около 40,5 млн — на испанском. Между тем исследование Pew Research Center показало, что доля латиноамериканцев, говорящих на испанском языке, за последнее десятилетие снизилась.