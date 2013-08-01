Отец Сноудена верит в силу и решительность России

У России есть сила, решительность и убеждения, чтобы защитить Эдварда Сноудена от рук тех, кто может желать ему зла, заявил в эфире российского телеканала отец бывшего сотрудника АНБ. По его мнению, лучшим вариантом для его сына было бы остаться на российской территории.

Эдварду Сноудену предоставили временный российский паспорт, пока власти страны рассматривают вопрос о выдаче ему визы*. Тем временем отец американского разоблачителя сообщил в интервью российскому телеканалу о том, что ФБР попыталось использовать его, с тем чтобы он уговорил своего сына вернуться на родину. С подробностями корреспондент Sky News Эдмунд Колдекотт.

Эдвард Сноуден по-прежнему находится в транзитной зоне. На первый взгляд, он в безопасности, но, как и создатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, он пленник определенной территории. По словам отца разоблачителя, США используют не только дипломатические каналы, чтобы вернуть Сноудена. Он утверждает, что ФБР собиралось сделать из него приманку, чтобы заманить сына на самолет, который отвез бы его в США, где бы он предстал перед судом по обвинению в шпионаже.

ЛОННИ СНОУДЕН, отец Эдварда Сноудена: Стать эмоциональным орудием, которое бы ФБР использовало против моего сына, чтобы сказать ему: «Твой отец там, на борту самолета, почему бы тебе не выйти и не поговорить с ним?» Я в этом не заинтересован. Я хотел убедиться в том, что это нужно моему сыну.

КИТ АЛЕКСАНДЕР, директор АНБ: Наша страна очень серьезно относится к борьбе с терроризмом.

ЗРИТЕЛЬ: Свободу!

В Лас-Вегасе директор АНБ Кит Александер во время своего выступления перед 7 000 экспертов по кибер-безопасности вынужден был парировать выкрики из зала.

КИТ АЛЕКСАНДЕР: Правильно. Мы отстаиваем свободу.

ЗРИТЕЛЬ: Дерьмо!

КИТ АЛЕКСАНДЕР: Неплохо (смех, аплодисменты).

Кит Александер в звании полного генерала остался невозмутимым, но он ясно дал понять, что Сноудена не простят.

КИТ АЛЕКСАНДЕР: Если мы всем сообщим, чем конкретно мы занимаемся, тогда наши враги узнают, как справиться с нашей системой обороны. Поэтому я считаю, что произошедшее принесло значительный и необратимый ущерб нашей стране.

Пытаясь достичь разрешения проблемы с Россией, министерство юстиции США заявило, что Сноудена не будут пытать и не станут казнить. Теперь приходят новости, что Сноудену дали временный паспорт – это первая стадия на пути к получению убежища в России. Дело далеко не решено, но это первый признак того, что Владимир Путин думает открыть двери бывшему сотруднику американского Агентства по национальной безопасности.

ВЛАДИМИР ВОЛОХ, представитель ФМС России: Помимо письма с удостоверением Сноуден получит и документ, который подтверждает, что его заявку рассматривают. Этот документ можно использовать как временный паспорт.

Формально транзитная зона аэропорта – это не российская территория. Однако если ему дадут убежище, то отец Сноудена считает, что Россия будет лучшим местом для его сына.

ЛОННИ СНОУДЕН: Я, конечно, ценю предложение Венесуэлы, Эквадора и Боливии. Однако, принимая во внимание то, что было сделано – в частности, когда самолет Эво Моралеса посадили из-за подозрений, что мой сын находился на борту, – я считаю, что у России есть сила и решительность, и убеждения, чтобы защитить моего сына, чтобы держать его вне зоны досягаемости тех, кто может желать ему зла.

В отеле аэропорта Эдвард Сноуден, как говорят, готовится к новой жизни в России. Его адвокат купил ему меховое пальто и книгу Достоевского «Преступление и наказание», где герой Раскольников уверяет, что можно пойти на преступление ради высшей цели.

Эдмонд Колдекотт, Sky News.

Дата выхода в эфир 01 августа 2013 года.

* Так сказано в оригинале (прим. RT).