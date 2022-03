Guardian: очередной контейнеровоз компании Evergreen застрял на мелководье

Ещё один контейнеровоз компании Evergreen сел на мель, на этот раз неподалёку от побережья США в Чесапикском заливе — и на данный момент сложно сказать, как скоро получится его высвободить. Правда, эта авария не вызвала таких сложностей, как происшествие в Суэцком канале в марте прошлого года, когда другой контейнеровоз той же компании застрял на мели и заблокировал эту важнейшую судоходную артерию почти на неделю, пишет The Guardian.

334-метровый контейнеровоз Ever Forward компании Evergreen попал в беду в Чесапикском заливе вблизи побережья США. Он сель на мель неподалёку от Пасадены, штат Мэриленд. Береговая охрана США заявила, что пока точно не знает, что стало причиной этого происшествия, однако заверила, что никто при этом не пострадал и судно не получило значительных повреждений, сообщает The Guardian.



Как выяснилось, авария произошла в воскресенье поздно вечером по местному времени, когда Ever Forward вышел из порта Балтимор, чтобы направиться в Норфолк, штат Вирджиния. Это случилось спустя почти год после того, как в конце марта прошлого года в Суэцком канале сел на мель его «двоюродный брат» под названием Ever Given, принадлежащий той же тайваньской корпорации Evergreen Marine Corp.



В результате 400-метровый Ever Given тогда почти на неделю заблокировал Суэцкий канал в Египте, спровоцировав массу проблем для международных поставщиков и бесчисленное количество мемов, отмечается в статье. Чтобы вызволить из ловушки это гигантское судно весом около 220 тыс. метрических тонн, пришлось вывезти со дна канала 30 тыс. кубометров песка, воспользовавшись помощью 13 буксиров и прилива, напоминает The Guardian.



Контейнеровоз Ever Given полностью блокировал движение по Суэцкому каналу с 23 по 29 марта 2021 года, из-за чего на подходах к каналу скопилось более чем 400 ожидающих судов. В результате общие потери мировой торговли за этот период составляли от $6 млрд до $10 млрд ежедневно, сообщается в статье.



Однако нынешнее происшествие не должно вызвать таких глобальных проблем, как прошлогодний кризис, поскольку контейнеровоз Ever Forward меньше по размеру и застрял не внутри узкого канала, а в более широком заливе и его можно обойти, поясняет автор. Для этого другим кораблям в этом районе пришлось снизить скорость и использовать схему с односторонним движением.



Происшествие с Ever Forward не заблокировало транзит других судов в порт Балтимора, подтвердил исполнительный директор Ассоциации портов Мэриленда Уильям Дойл. Он заверил, что усилия по снятию контейнеровоза с мели не прекращаются. В то же время пока неясно, когда и каким образом получится освободить это гигантское судно, которому требуется для движения минимальная глубина 43 фута под килем, а застряло оно на участке глубиной всего 25 футов, пишет The Guardian.