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Tasnim: установлено точное местоположение вертолёта Раиси, оттуда получен сигнал

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Местоположение совершившего жёсткую посадку на северо-западе Ирана вертолёта, на борту которого находился президент исламской республики Ибрагим Раиси, установлено. Оттуда был получен сигнал с мобильного телефона.
Tasnim: установлено точное местоположение вертолёта Раиси, оттуда получен сигнал
  • AP
  • © Azin Haghighi, Moj News Agency

Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на командующего силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) в иранской провинции Восточный Азербайджан Асгара Аббаса Колизаде.

«Несколько минут назад на месте катастрофы был получен сигнал с вертолёта и мобильного телефона одного из членов экипажа», — приводятся его слова в сообщении.

Ранее в Обществе Красного Полумесяца Исламской Республики Иран сообщили, что число участвующих в поиске президентского вертолёта групп достигло 65.

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