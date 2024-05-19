Tasnim: установлено точное местоположение вертолёта Раиси, оттуда получен сигнал

Местоположение совершившего жёсткую посадку на северо-западе Ирана вертолёта, на борту которого находился президент исламской республики Ибрагим Раиси, установлено. Оттуда был получен сигнал с мобильного телефона.

Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на командующего силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) в иранской провинции Восточный Азербайджан Асгара Аббаса Колизаде.

«Несколько минут назад на месте катастрофы был получен сигнал с вертолёта и мобильного телефона одного из членов экипажа», — приводятся его слова в сообщении.

Ранее в Обществе Красного Полумесяца Исламской Республики Иран сообщили, что число участвующих в поиске президентского вертолёта групп достигло 65.