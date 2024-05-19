Аналитик: добраться до места ЧП с вертолётом Раиси трудно из-за лесного массива

Аналитик Али Реда Хоссейни заявил RT, что добраться до места крушения вертолёта президента Ирана Ибрагима Раиси будет трудно из-за плотного лесного массива.

«Я хорошо знаю эту местность... Можно сказать, что эти места остаются не тронутыми человеком и редко посещаются... Сложный рельеф, лесистая местность и сильные дожди в этом районе создадут значительные трудности для поиска президента сегодня ночью», — рассказал он.

По словам Хоссейни, военные радары, используемые армией и другими вооружёнными силами, в том регионе не функционируют. Также там нет интернета и отсутствует возможность позвонить по мобильному.

Он уверен, что из-за падения в такой местности у тех, кто был на борту, мало шансов выжить.

19 мая вертолёт с иранским лидером Ибрагимом Раиси потерпел крушение на северо-западе страны. Вместе с ним на борту находились глава Министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати.