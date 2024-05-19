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На Украине пограничники пугают медведями желающих нелегально покинуть страну

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Граждан Украины, которые пытаются нелегально пересечь границу страны в сторону Румынии, на пути через горы могут подстерегать медведи.

Об этом говорится в сообщении, которое было опубликовано в Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины.

«На горных маршрутах рядом с украинско-румынской границей появилось много медведей», — указывается в публикации.

В ведомстве отметили, что желающие нелегально покинуть страну нередко бросают в лесу тяжёлый груз, в том числе продукты питания. Оставленная таким образом пища приманивает диких животных.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что уклонение от призыва на Украине достигло рекордных масштабов.

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