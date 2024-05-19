Испания отозвала посла в Аргентине после заявлений Милея о жене премьера Санчеса
Об этом заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес.
Как передаёт РИА Новости, Милей в ходе своего выступления на мероприятии Europa Viva 24, которое было организовано ультраправой партией Vox в Мадриде, обвинил жену Санчеса в «коррумпированности» и заявил, что социализм ведёт к нищете.
«Я объявляю, что только что отозвал нашего посла в Буэнос-Айресе для консультаций на неопределённый срок», — сказал Альбарес.
Ранее Санчес заявил, что рассматривает возможность ухода в отставку после того, как против его супруги было начато расследование по делу о коррупции.
Позже он сообщил, что не будет покидать свой пост на фоне скандала.