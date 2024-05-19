Испания отозвала посла в Аргентине после заявлений Милея о жене премьера Санчеса

Испания отозвала своего посла в Аргентине после высказываний аргентинского лидера Хавьера Милея в том числе о том, что жена премьера Испании Педро Санчеса Бегонья Гомес «коррумпирована».

Об этом заявил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес.

Как передаёт РИА Новости, Милей в ходе своего выступления на мероприятии Europa Viva 24, которое было организовано ультраправой партией Vox в Мадриде, обвинил жену Санчеса в «коррумпированности» и заявил, что социализм ведёт к нищете.

«Я объявляю, что только что отозвал нашего посла в Буэнос-Айресе для консультаций на неопределённый срок», — сказал Альбарес.

Ранее Санчес заявил, что рассматривает возможность ухода в отставку после того, как против его супруги было начато расследование по делу о коррупции.

Позже он сообщил, что не будет покидать свой пост на фоне скандала.