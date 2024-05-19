RT в Telegram
Подпишись

Психолог Мусаханова дала советы по поддержке детей перед экзаменами

Короткая ссылка
Сертифицированный тренер PCM, психолог-консультант и коуч Анна Мусаханова рассказала, как поддержать детей в преддверии экзаменов.
Психолог Мусаханова дала советы по поддержке детей перед экзаменами
  • РИА Новости

«Универсальных советов немного, но они есть — необходимо высыпаться, придерживаться расписания, иметь здоровый баланс между работой и отдыхом», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По её словам, устойчивое позитивное состояние родителей — точка опоры для детей.

Также важно прояснить источник беспокойства ребёнка, придумать хорошие напутственные слова, использовать нужную мотивацию.

Кроме того, рекомендуется учитывать психологические потребности ребёнка.

Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с НСН рассказал, как помочь школьникам подготовиться к ЕГЭ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить