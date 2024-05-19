Психолог Мусаханова дала советы по поддержке детей перед экзаменами
- РИА Новости
«Универсальных советов немного, но они есть — необходимо высыпаться, придерживаться расписания, иметь здоровый баланс между работой и отдыхом», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».
По её словам, устойчивое позитивное состояние родителей — точка опоры для детей.
Также важно прояснить источник беспокойства ребёнка, придумать хорошие напутственные слова, использовать нужную мотивацию.
Кроме того, рекомендуется учитывать психологические потребности ребёнка.
Ранее заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко в беседе с НСН рассказал, как помочь школьникам подготовиться к ЕГЭ.