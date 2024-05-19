СЭ: РПЛ готова вручить кубок чемпиону России после матча 30-го тура и в Краснодаре, и в Петербурге
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Как сообщает «Спорт-Экспресс», лига специально доставит кубок в Краснодар на матч между «быками» и «Динамо».
Если же первое место займёт «Зенит», то питерцам вручат трофей, полученный ими на вечное хранение в прошлом году.
Отмечается, что, таким образом, церемония при любом исходе пройдёт в соответствии с регламентом.
Матч 30-го тура состоится 25 мая в 16:30 мск.
Ранее сообщалось, что в заключительном туре РПЛ VAR не будет только на одном матче.