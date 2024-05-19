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СЭ: РПЛ готова вручить кубок чемпиону России после матча 30-го тура и в Краснодаре, и в Петербурге

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РПЛ готова вручить кубок чемпиону России после 30-го тура вне зависимости от того, где он станет известен.
СЭ: РПЛ готова вручить кубок чемпиону России после матча 30-го тура и в Краснодаре, и в Петербурге
  • Gettyimages.ru
  • © Mike Kireev/NurPhoto

Как сообщает «Спорт-Экспресс», лига специально доставит кубок в Краснодар на матч между «быками» и «Динамо».

Если же первое место займёт «Зенит», то питерцам вручат трофей, полученный ими на вечное хранение в прошлом году.

Отмечается, что, таким образом, церемония при любом исходе пройдёт в соответствии с регламентом.

Матч 30-го тура состоится 25 мая в 16:30 мск.

Ранее сообщалось, что в заключительном туре РПЛ VAR не будет только на одном матче.

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