«СТРАНА.ua»: «Укрэнерго» предупредила украинцев об отключениях света с 20 мая
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Об этом пишет украинское издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на заявление компании.
«Завтра на Украину возвращаются повсеместные отключения света», — сказано в сообщении.
Уточняется, что график отключений будет действовать с 18:00 до полуночи для всех категорий потребителей.
Отключение не будет распространяться на объекты критической инфраструктуры.
Ранее компания «Укрэнерго» предупредила о возможных аварийных отключениях в Харьковской и Полтавской областях 19 мая.
Глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что графики отключений света могут сохраниться до зимы.