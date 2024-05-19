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«СТРАНА.ua»: «Укрэнерго» предупредила украинцев об отключениях света с 20 мая

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Компания «Укрэнерго» предупредила украинцев, что с 20 мая они столкнутся с повсеместным отключением света.
«СТРАНА.ua»: «Укрэнерго» предупредила украинцев об отключениях света с 20 мая
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu

Об этом пишет украинское издание «СТРАНА.ua» со ссылкой на заявление компании.

«Завтра на Украину возвращаются повсеместные отключения света», — сказано в сообщении.

Уточняется, что график отключений будет действовать с 18:00 до полуночи для всех категорий потребителей.

Отключение не будет распространяться на объекты критической инфраструктуры.

Ранее компания «Укрэнерго» предупредила о возможных аварийных отключениях в Харьковской и Полтавской областях 19 мая.

Глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что графики отключений света могут сохраниться до зимы.

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