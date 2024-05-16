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В Укрэнерго допустили дальнейшие отключения электричества до зимы

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Глава национальной энергетической компании Укрэнерго Владимир Кудрицкий заявил, что графики отключений света могут сохраниться до зимы.
В Укрэнерго допустили дальнейшие отключения электричества до зимы
  • AP

Об этом сообщает ТАСС.

«И весной, и летом, и зимой у нас будут периоды дефицита электроэнергии, когда придётся прибегнуть к отключению потребителей», — отметил Кудрицкий в эфире телемарафона.

По его словам, отключения электроэнергии не будут ежедневными, но компания будет их использовать как проверенный метод для балансировки системы.

15 мая сообщалось, что во всех регионах Украины вводили аварийные отключения электроэнергии для бытовых и промышленных потребителей.

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