RT в Telegram
Подпишись

Гутерреш следит за сообщениями о вертолёте президента Ирана

Короткая ссылка
Генсек ООН Антониу Гутерреш следит за новостями о вертолёте президента Ирана Ибрагима Раиси.
Гутерреш следит за сообщениями о вертолёте президента Ирана
  • AP
  • © Yuki Iwamura

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офис официального представителя Генсека.

«Генеральный секретарь с обеспокоенностью следит за сообщениями об инциденте с вертолётом президента Ирана Раиси. Он надеется, что президент и его окружение в безопасности», — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия готова оказать помощь Ирану по поиску вертолёта с Раиси.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить