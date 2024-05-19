Гутерреш следит за сообщениями о вертолёте президента Ирана

Генсек ООН Антониу Гутерреш следит за новостями о вертолёте президента Ирана Ибрагима Раиси.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офис официального представителя Генсека.

«Генеральный секретарь с обеспокоенностью следит за сообщениями об инциденте с вертолётом президента Ирана Раиси. Он надеется, что президент и его окружение в безопасности», — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия готова оказать помощь Ирану по поиску вертолёта с Раиси.