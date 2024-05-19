Захарова заявила о готовности России оказать помощь в поиске вертолёта с Раиси
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«Внимательно отслеживаем появляющуюся информацию о судьбе пассажиров третьего вертолёта, в числе которых были высокопоставленные представители Ирана, включая президента Раиси. Искренне надеемся, что они живы и их жизни и здоровью ничего не угрожает», — отметила Захарова.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности Баку поддержать Иран в связи с аварией вертолёта Раиси.
19 мая вертолёт с иранским лидером Ибрагимом Раиси потерпел крушение на северо-западе страны. Вместе с ним на борту находились глава Министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати.