RT в Telegram
Подпишись

Алиев: Баку готов оказать поддержку Ирану в связи с аварией вертолёта Раиси

Короткая ссылка
Власти Азербайджана готовы оказать всяческую поддержку Ирану в связи с предполагаемой аварией вертолёта, на борту которого находился президент исламской республики Ибрагим Раиси.
Алиев: Баку готов оказать поддержку Ирану в связи с аварией вертолёта Раиси
  • AFP
  • © Iranian Presidency

Об этом сообщил в социальной сети X президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он напомнил, что инцидент произошёл после визита президента Ирана в Азербайджан.

«Как соседняя, дружественная и братская страна, Азербайджанская Республика готова оказать всяческую поддержку», — отметил он.

Ранее агентство Fars сообщило, что вместе с Раиси в вертолёте находился губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить