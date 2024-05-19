Алиев: Баку готов оказать поддержку Ирану в связи с аварией вертолёта Раиси
- AFP
- © Iranian Presidency
Об этом сообщил в социальной сети X президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он напомнил, что инцидент произошёл после визита президента Ирана в Азербайджан.
«Как соседняя, дружественная и братская страна, Азербайджанская Республика готова оказать всяческую поддержку», — отметил он.
Ранее агентство Fars сообщило, что вместе с Раиси в вертолёте находился губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати.