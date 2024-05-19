В Дагестане по делу о хищении 200 т нефтепродуктов задержали девять человек
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Об этом информирует пресс-служба следственного управления СК России по региону.
Отмечается, что в период с августа по октябрь прошлого года организованная группа, состоящая из жителей республики, похитила из магистрального нефтепровода и скважин на территории Ногайского района нефтепродукты в объёме не менее 200 т общей стоимостью более 6 млн рублей.
Задержаны девять человек.
Также проверяется причастность к преступлению сотрудников полиции.
Заведено уголовное дело.
17 мая в УФСБ России по Москве и Московской области заявили, что четверо членов группы, занимавшейся похищением и дальнейшей продажей продукции предприятия военно-промышленного комплекса, осуждены в Подмосковье.