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В Дагестане по делу о хищении 200 т нефтепродуктов задержали девять человек

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В Дагестане задержали девять человек по факту хищения не менее 200 т нефтепродуктов.
В Дагестане по делу о хищении 200 т нефтепродуктов задержали девять человек
  • globallookpress.com
  • © Petrov Sergey/news.ru

Об этом информирует пресс-служба следственного управления СК России по региону.

Отмечается, что в период с августа по октябрь прошлого года организованная группа, состоящая из жителей республики, похитила из магистрального нефтепровода и скважин на территории Ногайского района нефтепродукты в объёме не менее 200 т общей стоимостью более 6 млн рублей.

Задержаны девять человек.

Также проверяется причастность к преступлению сотрудников полиции.

Заведено уголовное дело.

17 мая в УФСБ России по Москве и Московской области заявили, что четверо членов группы, занимавшейся похищением и дальнейшей продажей продукции предприятия военно-промышленного комплекса, осуждены в Подмосковье.

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